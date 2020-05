Ascolti tv, Serena Bortone sempre più vicina a Uno mattina

Ascolti tv, Rai: tutte le curiosità del nuovo palinsesto

È Serena Bortone, giornalista e conduttrice di Agorà, l'asso nella manica di Stefano Coletta, il neo direttore di Rai 1.

Ascolti Tv: Serena Bortone a Uno Mattina

Sarebbe lei, infatti, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it il volto di Uno Mattina inverno deciso dalla rete. Ancora incerto il nome del giornalista che deve essere indicato dal Tg1 di Giuseppe Carboni.

Rai e ascolti Tv: il nuovo palinsesto

Il palinsesto di Coletta comincia a delinearsi con le scelte estive molto apprezzate. Andrea Delogu, talentuosissima conduttrice attualmente a Rai Radio 2, sbarca alla Vita in Diretta mentre Angela Rafanelli (in passato aveva condotto uno splendido programma on the road su Rai 3 con Francesca Fialdini) andrà a Linea Verde. Confermato il ritorno di Paola Perego nel pomeriggio di Rai 1 al sabato.

Rai news: i programmi della settimana

Durante la settimana ci sarà Milo Infante con Ore 14 programma di attualità politica. Altro ritorno importante è quello di Federico Quaranta ex Linea Verde, molto apprezzato, si dice, dalla Lega. Farà il new Sereno Variabile di Rai 2.