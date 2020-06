Ascolti tv, Setta e Timperi oltre il 25%: uno share da... Juventus-Inter

Uno Mattina in Famiglia continua a salire. Gli ascolti tv del programma di Monica Setta e Tiberio Timperi (che proseguirà sino a fine giugno) ogni settimana regalano nuovi record a Rai1.

I dati Auditel di domenica 7 giugno vedono il programma del day time al 18,2% nella prima parte (723.000) e addirittura al 25,1% (con 1.781.000 di spettatori): uno share degno di... un big match come Juventus-Inter mandato in chiaro. E sempre in tema di share va sottolineato che Uno Mattina in Famiglia è stato il miglior programma della giornata.

Numeri super che arrivano dopo un ottimo sabato con 1.416.000 spettatori (22.2%) nella prima parte e 1.162.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte.