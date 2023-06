Ascolti tv, Temptation Island debutta col botto: il reality fa +6% sul 2022

Ascolti TV ieri 26 giugno 2023: Report ottiene 1.8 milioni di spettatori per il 10,25% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV della prima serata con il debutto di Temptation Island, che ha incollato al video 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share. Rai1 si piazza al secondo posto con l'ultima puntata in replica di Blanca, che ha appassionato 2.433.000 spettatori per il 14.34% di share. Medaglia di bronzo per Rai3 con Report, che ha interessato 1.840.000 spettatori pari al 10.25% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV 26 giugno 2023 per le altre reti: CSI Vegas su Rai2 con 661.000 spettatori (3.59%), Fast and Furious su Italia 1 con 787.000 spettatori (4.65%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 820.000 spettatori (6%), Giochi di Potere su La7 con 434.000 spettatori con uno share (2.72%), Cops – Una Banda di Poliziotti su TV8 con 276.000 spettatori (1.6%), Ex – Amici come Prima sul Nove con 290.000 spettatori (1.7%).