Ascolti tv, sfida a due Gardini-Bold Pilot. Delogu fa volare TIM Summer Hits

Ascolti tv ieri 23 luglio 2023: TIM Summer Hits cresce fino a 1,27 milioni di spettatori per l'11% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica sera con Bold Pilot – La leggenda di un campione, che ha incollato al video 1.428.000 spettatori con il 12% di share. Seconda posizione per Rai1 con il docufilm Raul Gardini, che ha appassionato 1.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. TIM Summer Hits – La Musica dell’Estate su Rai2 con la conduzione di Nek e Andrea Delogu ha fatto ballare 1.275.000 spettatori pari all’11% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 luglio 2023 per le altre reti: la replica de Le ragazze su Rai3 con 588.000 spettatori (4.9%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 928.000 spettatori (7.1%), Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale su Rete 4 con 461.000 spettatori (3.8%), Yellowstone su La7 con 165.000 spettatori (1.7%), Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 con 347.000 spettatori (2.9%) e Little Big Italy sul Nove con 296.000 spettatori (2.3%).