Ascolti tv: tornano Scanzi, Travaglio e Sommi ma si fermano all'1,5%

Ascolti tv ieri sera 15 settembre Prime Time

L'episodio 'Il sorriso di Angelica' della serie 'Il Commissario Montalbano', andato in onda su Rai1, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 3.212.000 telespettatori e il 17,05% di share. Canale 5 con 'Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse' ha ottenuto 2.117.000 telespettatori e l'11,51% mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio con 'Chi l'ha visto?' grazie a 1.957.000 telespettatori e uno share del 10,76%.

Su Italia 1 'Baywatch' ha registrato 954.000 telespettatori e il 4,98% mentre Retequattro con 'Zona Bianca' ha conquistato 729.000 telespettatori e il 4,4% di share. Su Rai2 il film 'Il Sole a mezzanotte - Midnight Sun' è stato visto da 724.000 telespettatori pari al 3,47% e La7 con 'Gandhi' ha interessato 347.000 telespettatori (2,19%).

Su Nove 'Accordi & Disaccordi' ha avuto un seguito di 334.000 telespettatori con l'1,57% di share, mentre Tv8 con 'X Factor People' chiude la classifica del prime time con 221.000 telespettatori e l'1,18%.

Ascolti tv Access Prime Time di mercoledì 15 settembre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.080.000 spettatori con il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.043.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 862.000 spettatori con il 3.8%.

Su Italia1 NCIS ha registrato 1.011.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 raccoglie 953.000 spettatori (4.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.598.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.128.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 961.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.233.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 345.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 484.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time in prima visione Cortesie per gli Ospiti raccoglie 304.000 spettatori con l’1.4%.