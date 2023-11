Ascolti tv, Tú Sí Que Vales vince il sabato sera. Canale 5 umilia Rai Uno

Ascolti tv, sul Nove Fratelli di Crozza in replica ottiene un a.m. di 550.000 spettatori (3%)

Netta vittoria di Canale 5 su Rai 1 negli ascolti tv di sabato sera, come spiega il sito internet www.davidemaggio.it.



Nella serata di ieri, sabato 11 novembre 2023, su Rai1 Ballando con le Stelle, preceduto dal segmento Tutti in Pista a 3.717.000 spettatori e il 20.2%, ha conquistato 3.188.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 la semifinale di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.904.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 741.000 spettatori con il 4.3% (771.000 spettatori e il 4.2% nel primo episodio, 716.000 spettatori e il 4.3% nel secondo episodio). Su Italia1 Sonic – Il film 2 in prima tv ha intrattenuto 676.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Macondo coinvolge 341.000 spettatori e il 2.2%. Su Rete4 Miami Supercops totalizza un a.m. di 461.000 spettatori (2.8%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:46 alle 23:10, ha registrato 980.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 324.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 413.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Giustizia a tutti i costi arriva a 354.000 spettatori (2%). Su Rai4 A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga ha raggiunto 199.000 spettatori (1.1%). Su Iris Solo per vendetta ha raggiunto 376.000 spettatori (2.2%). Su RaiPremium la replica di Blanca 2 registra 260.000 spettatori (1.5%).

Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.469.000 spettatori con il 18.9%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 606.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine incolla davanti al video 1.185.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Che Sarà… interessa 538.000 spettatori pari al 3%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 656.000 individui all’ascolto (3.6%) nella prima parte e 686.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 552.000 spettatori (3%). Sul Nove Fratelli di Crozza in replica ottiene un a.m. di 550.000 spettatori (3%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.910.000 spettatori pari al 21.1% mentre Reazione a Catena ha registrato 3.814.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.790.000 spettatori (13.6%) mentre Caduta Libera Story ha convinto 2.409.000 spettatori (15.9%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera a 323.000 e il 2.5%, 9-1-1 raccoglie 374.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 447.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 515.000 spettatori (3.6%) e C.S.I. Miami appassiona 727.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 l’appuntamento con TGR informa 2.266.000 spettatori pari al 14.2% mentre Blob segna 908.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 560.000 spettatori (3.2%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare coinvolge 209.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Hotel colleziona 249.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show segna 309.000 spettatori con il 2.2%.