Ascolti tv, Uno mattina famiglia chiude con top share e conferma Timperi-Setta

Per uno mattina in famiglia è stato un anno d'oro. Anche ieri il programma condotto da Tiberio timperi e Monica Setta hanno portato a casa quasi il giorno 24 per cento con quasi un milione e mezzo di teste piazzandosi come top share, il piu alto di ieri su rai 1. Oggi gran finale con i saluti dei conduttori che sono stati confermati per la stagione 2020/2021. Se Lorella Cuccarini lascia la vita in diretta accusando Alberto matano di essere un maschilista con ego ipertrofico, anche l'altra coppia formata da Roberto poletti e Valentina bisti divorzia dopo un anno di uno mattina. Valentina torna al tg1 e poletti farà l'inviato (stesso ruolo che aveva a Mediaset prima di essere lanciato a rai 1 dall'ex direttore) alla vita in diretta che sarà condotta il prossimo anno solo da Matano. Delle tre coppie dei palinsesti 2019 resiste e procede insieme il cammino tv solo quella formata da Tiberio e la setta. In sintonia fin dal principio, i due conduttori hanno chiuso oggi in bellezza. Timperi, da vero gentleman, ha regalato a monica un sontuoso fascio di rose rosse molto apprezzato dalla conduttrice.