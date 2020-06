Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia: ancora numeri da record

Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia ancora da record

Uno Mattina in Famiglia è ancora una volta il programma dei record per Rai1. Anche domenica 21 giugno la trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi fa numeri importantissimi. Nella prima parte lo share è del 19,8% con 759.000 spettatori e nella seconda sale sino al 22,3% con 1.397.000. Ascolti tv super che arrivano dopo quelli già ottimi di sabato quando Uno Mattina in Famiglia aveva registrato 1.304.000 spettatori con il 22% nella prima parte e 985.000 (18.2%) nella seconda per Rai1.

“Vi aspettiamo, il fine settimana prossimo, per le ultime puntate di questa edizione straordinaria di Unomattina in famiglia, che ci ha regalato ascolti altissimi, segno evidente del vostro affetto. Domenica ci sarà il gran finale di stagione!”, ha detto Monica Setta in vista dell'ultimo fine settimana di questa brillante stagione.