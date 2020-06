MediaTech

Lunedì, 29 giugno 2020 - 14:35:00 Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia chiude in bellezza: share oltre il 24% Uno Mattina in famiglia supera il 24% di share e conferma la coppia d'oro Timperi-Setta

MONICA SETTA E TIBERIO TIMPERI Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia chiude in bellezza: share oltre il 24% L'anno da record di Uno Mattina in famiglia si chiude con un un altro risultato super negli ascolti tv. Il programma di Monica Setta e Tiberio Timperi vola subito alto al 19,8% nella prima parte (con 670.000 spettatori) e si impenna al 24,3% (con 1.457.000 spettatori) nella seconda parte. Numeri che arrivano dopo quelli ottimi di sabato quando il programma di Rai1 aveva conquistato il 23.5% nella prima parte (con 1.316.000 spettatori) e il 18,3% (con 974.000 spettatori) nella seconda. Monica Setta e Tiberio Timperi chiudono dunque in bellezza, aspettando il loro ritorno con Uno Mattina in Famiglia con la nuova stagione tv che riprenderà a settembre.