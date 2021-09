Ascolti tv, Vasco Rossi va al massimo e vince la serata

ASCOLTI TV SABATO 11 SETTEMBRE

E' 'Siamo solo noi, 6 come 6', la replica del docu-concerto dedicato a Vasco Rossi sui concerti a San Siro, proposta a Canale 5, il programma piu' visto della serata di ieri, con 1 milione 743 mila telespettatori e l'11.13% di share. Su Rai1 lo speciale 'SetteStorie', dedicato al ventennale dell'11 settembre, ha raccolto 1 milione 630 mila spettatori pari al 10.07%. Nel pomeriggio, lo speciale 'Frontiere' su Rai3 sull'attacco alle Torri Gemelle ha avuto 580 mila spettatori con il 5.05%; su Canale 5 lo Speciale TG5 '11 Settembre, lo shock che cambio' il mondo' ha informato 1 milione 419 mila con l'11.12%. Canale 5 si e' imposta nella fascia di prime time con il 13.37% a fronte del 12.43% di Rai1. Nell'access prime time, su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha fatto segnare 2 milioni 870 mila con il 16.03%; su Rete4 l'esordio di 'Controcorrente' con Veronica Gentili ha avuto 926 mila con il 5.3% nella prima parte e 1 milione 152 mila con il 6.4% nella seconda.

Nel preserale, bene 'Reazione a catena' su Rai1 con 2 milioni 93 mila spettatori e il 17.98% nell'Intesa, saliti a 3 milioni 305 mila con il 22.94% nel gioco finale. Su Canale 5 'Caduta Libera! Il Weekend - Inizia la sfida' ha ottenuto 1 milione 23 mila con il 9.1%, 'Caduta Libera! Il Weekend' 1 milione 682 mila con il 12.1%. Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha raccolto 4 milioni 247 mila telespettatori e il 25.4% di share, il Tg5 3 milioni 30 mila con il 17.8%, il TgLa7 643 mila con il 3.8%. Tornando alla prima serata, su Rai2 il film 'Peccati ad alta quota' ha avuto 1 milione 263 mila con il 7.08%, su Italia 1 il film family 'Pokemon Detective Pikachu' ha fatto segnare 972 mila con il 5.8%, su Rete4 la soap 'Una vita' ha ottenuto 952 mila con il 5.79%, su Rai3 'Ricomincio da Raitre' ha fatto segnare 521 mila con il 3.12%, su La7 'Downton Abbey' ha registrato 326 mila con il 2.4%. Da segnalare, in seconda serata su Rai1, il Premio Biagio Agnes che ha ottenuto il 7.1% di share pari a 397 mila telespettatori. Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata con 6 milioni 273 mila telespettatori e il 35.01% di share (a fronte dei 5 milioni 300 mila con il 29.58% della Rai) e in seconda serata con il 33.69% (contro il 22.82% della concorrenza). Testa a testa nelle 24 ore con la Rai al 30.48% e Mediaset al 30.1%.