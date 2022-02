Ascolti Tv, Veltroni e Carofiglio conduttori Rai. Avranno dei loro programmi

Rai, l'ad Fuortes non mantiene la promessa. I partiti entrano in tv

Walter Veltroni e Gianrico Carofiglio si preparano per una nuova carriera. I due intellettuali del Pd, infatti, dalla prossima primavera condurranno dei programmi tutti loro su Rai Tre. Una scelta presa dai vertici della tv di Stato destinata a creare nuove polemiche. L'ad Carlo Fuortes, subito dopo la sua nomina, aveva detto che la politica sarebbe rimasta fuori dalla Rai. Ma le buone intenzioni dell’amministratore delegato - si legge sul Fatto Quotidiano - si sono rivelate scritte sulla sabbia, a partire dalle nomine dei nuovi direttori dei tg, dove la palla a un certo punto è passata direttamente a Palazzo Chigi, nella stanza del capo di gabinetto di Mario Draghi, Antonio Funiciello.

Ora invece due ex politici, ma tuttora assai vicini al Pd, - prosegue il Fatto - arrivano direttamente alla conduzione di programmi Rai. Per la prossima primavera, infatti, sono in arrivo due trasmissioni condotte rispettivamente da Walter Veltroni e Gianrico Carofiglio. L’ex segretario del Pd condurrà insieme al direttore Franco Di Mare: Storie, in onda in primavera in prima serata, probabilmente il sabato sera. Sempre su Rai Tre a partire da maggio arriverà pure Carofiglio con Il dilemma, programma in sei puntate in onda il lunedì in seconda serata.

LEGGI ANCHE

Green Pass abolito per tutti. Tra pochi giorni, c'è la data: eccola

Harry-Meghan, divorzio vicino: famiglia reale pronta, e lui torna con Eugenia

Vaccini, subito la quarta dose per i più fragili. Un nuovo segnale d'allarme