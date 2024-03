Ascolti tv, Via Crucis senza Papa Francesco batte la fiction con Gabriel Garko

Ascolti tv, Via Crucis senza Papa Francesco su Rai1 batte la fiction con Gabriel Garko su Canale 5

Il Rito della Via Crucis (senza Papa Francesco che ha seguito il rito da Casa Santa Marta "per preservare la sua salute") andato in onda su Rai1 vince gli ascolti tv di vnerdì 29 marzo 2024 in prime time con 3.940.000 spettatori con il 20.5% di share. Su Canale 5 l'esordio della nuova fiction 'Se Potessi Dirti Addio' (con Gabriel Garko e Anna Safroncik) si piazza al secondo posto con 2.851.000 spettatori e il 16.9% di share (che sale al 18.38% sul pubblico attivo, benissimo anche sui target giovani: 23.24% di share sui 25-34enni e 21.63% sui 15-34enni).

Ascolti tv prime time, Quarto Grado sul podio venerdì 29 marzo 2024

Sul podio del venerdì sera si conferma 'Quarto Grado' condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4, con 1.185.000 spettatori e l'8.6% di share.

In top-5, La7 con 'Propaganda Live' che viene visto da 894.000 spettatori (share 6.6%) e 'Animali fantastici – I crimini di Grindelwald' su Italia1 con 822.000 spettatori (share 5.1%). 'Jungle Cruise' su Rai2 chiude in scia ai rivali con 805.000 spettatori (share 4.7%).

Il Nove propone 'I Migliori Fratelli di Crozza' e guadagna 585.000 spettatori (share 3.3%), facendo poco meglio di 'Eleonora Abbagnato. Una Stella che Danza' su Rai3 (522.000 spettatori, share 2.9%) e di 'MasterChef' su Tv8 (429.000 spettatori, share 2.9%).

Sul 20 Rush Hour – Due mine vaganti viene visto da 261.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 Bad Boys for Life ottiene 340.000 spettatori (1.9%). Su Iris Fuga per la vittoria guadagna 325.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Belva di guerra raggiunge quota 353.000 spettatori con l’1.9%. Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 3 fa 248.000 spettatori (1.4%). Su TopCrime Chicago P.D. arriva a 274.000 spettatori (1.5%).