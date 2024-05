Ascolti tv, Verissimo di Silvia Toffanin: stagione con punte al 25%. I trend

Ascolti tv, Verissimo di Silvia Toffanin: stagione con punte al 25%

L'edizione 2023-2024 di “Verissimo” sul fronte degli ascolti tv si conferma costantemente leader di fascia: il sabato ha registrato una media di 2.104.000 spettatori, share individui del 21.5%. Premiato da puntate record che hanno sfiorato il 25% di share, il talk condotto da Silvia Toffanin, anche quest’anno, si è dimostrato particolarmente amato dai giovani (23% sui 15-34enni) e dal pubblico femminile, target in cui ha segnato il 26.3% di share.

In un panorama televisivo sempre più ricco di offerte, anche l’appuntamento della domenica ha riaffermato la sua leadership di fascia, collezionando una media di 2.338.000 telespettatori, share individui del 21%.

Partito con il raddoppio domenicale nel 2021, stagione dopo stagione, Verissimo si è attestato come un punto fermo del palinsesto di Canale 5, capace di attrarre, anche nel giorno festivo, un pubblico trasversale (25.6% sul target femminile) e sempre di più una platea giovane, raggiungendo in questa edizione il 24.7% di share sui 15-34enni.

Il programma si conferma leader anche sul fronte digital con oltre 80 milioni di video visti su web, app e tv connesse. Benissimo anche sui social: Verissimo si è posizionato nella Top five dei programmi più seguiti della stagione tv. In particolare, su Instagram l’account ufficiale ha raggiunto oltre 45 milioni di interazioni a settimana.

Verissimo-Le storie a giugno su Canale 5

E non finisce qui: da sabato 1 a domenica 23 giugno, Silvia Toffanin sarà in onda tutti i weekend alle ore 16.30 su Canale 5, con “Verissimo-Le storie”, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 commenta la stagione di Verissimo: «Ascolti eccellenti, stile impeccabile e grande empatia, quale tratto distintivo, rendono Silvia Toffanin uno splendido e indispensabile elemento della ricca offerta dell’ammiraglia Mediaset. Il suo sempre più ambito “Verissimo” illumina Canale 5, aggiungendo valore al complesso delle nostre proposte. A Silvia e al suo grande team, autoriale e produttivo, va il nostro plauso per la cura e la qualità del suo lavoro e i nostri più calorosi ringraziamenti per la passione e l’impegno. Grazie!».