Ascolti tv, Veronica Gentili mette ancora ko Parenzo-Telese. Allarme LA7 orfana della Gruber

Ascolti tv, Veronica Gentili mette ancora ko Parenzo-Telese

La nuova settimana nel duello tra Stasera Italia News e In Onda si è aperta come era finita quella precedente: Veronica Gentili batte il duo David Parenzo-Luca Telese. Negli ascolti tv di martedì 7 luglio infatti il programma di Rete 4 fa 1.069.000 spettatori nella prima parte (5.4%) e ne conquista 1.078.000 (5.2%) nella seconda, mentre quello di LA7 si ferma 1.003.000 spettatori (4.8%).

Un'altra vittoria chiara dopo quella di lunedì quando Stasera Italia era arrivata a 1.069.000 spettatori nella prima parte (5.4%) e 1.078.000 (5.2%) nella seconda. In Onda di David Parenzo e Luca Telese non aveva raggiunto il milione di spettatori: 986.000 spettatori (4.8%).

Ascolti tv, La7 in crisi senza Lilli Gruber

Prosegue quindi la crisi di La7 in una fascia che aveva dominato nel corso dei mesi scorsi grazie allo zoccolo duro di spettatori che seguono Lilli Gruber. Per la rete di Urbano Cairo rischia di essere un'estate complicata: senza Otto e mezzo, andato in ferie nella stagione estiva gli equilibri nell'access prime time sono cambiati completamente e settembre sembra lontanissimo...