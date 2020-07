Ascolti tv, Veronica Gentili vola. Flop La7: senza la Gruber, è calo con Parenzo-Telese. I numeri

Stasera Italia News lancia Rete4 a 1.029.000 con il 5.3% nella prima parte e 1.089.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte. Veronica Gentili porta in alto il programma Mediaset nella sua versione estiva, senza che ci siano scossoni rispetto alla formula invernale. Anzi. I numeri infatti sono rimasti costanti in questi giorni, sempre attorno al milione di spettatori e con uno share ottimo tra il 5,2% e il 5,7% nel corso di questa settimana (anche migliore rispetto ai trend di sette giorni fa).

Chi invece scende è LA7. Il passaggio dal super collaudato Otto e Mezzo e In Onda si è fatto sentire. Facendo un paragone sull'ultima settimana (22-26 giugno) con Lilli Gruber al comando, la rete di Urbano Cairo nella fascia aveva sempre tenuto uno zoccolo duro di spettatori tra 1,4 e 1,6 milioni (share tra il 6,8% e il 7,8%).

Dal 29 giugno sono tornati (come lo scorso anno) David Parenzo e Luca Telese e per loro i numeri sono in calo rispetto alla Gruber: In Onda negli ascolti tv di mercoledì 1 luglio fa 1.013.000 spettatori con il 5% (perdendo contro Stasera Italia news) in leggero calo pure su martedì 30 giugno (1.075.000 spettatori con il 5.2%) e lunedì 29 giugno (1.118.000 spettatori con il 5.3%) quando aveva portato a casa un vantaggio risicato sulla concorrenza a livello di spettatori.

Insomma, La7 raccoglie numeri discreti sul terreno dell'Auditel nella fascia dell'access prime time, ma i giorni del dominio targati Lilli Gruber sono lontani. E Veronica Gentili sta chiaramente mettendono in seria difficoltà il programma estivo di informazione del canale di Urbano Cairo...