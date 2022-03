Ascolti Tv, via i virologi spazio ai generali. Nuovi idoli: Fabbri e Camporini

Spariti i virologi dalla Tv, iniziata l'era dei generali: Fabbri è già un mito

La guerra in Ucraina sembra aver spazzato via due anni di pandemia da Coronavirus. Si è passati nel giro di pochi giorni da interi telegiornali e talk show dedicati al virus e dintorni all'improvvisa scomparsa dell'argomento. Non c'è più posto in tv per i vari Galli, Pregliasco, Bassetti, Viola, Capua e Burioni. Il conflitto armato ha portato anche ad un avvicendamento in tutti i programmi televisivi: via i virologi, spazio ai generali. Adesso - si legge sul Fatto Quotidiano - per potersi sedere nei salotti televisivi servono competenze specifiche di geopolitica e strategie militari.

Una nuova generazione di esperti - prosegue il Fatto - già riempie i salotti con la naturalezza di chi ci è nato dentro o non aspettava altro. Il primo della lista è già fresco idolo delle maratone belliche di Mentana e sembra avere le caratteristiche, per capacità divulgative e per una certa autostima, per raccogliere il vuoto di carisma causato dalla scomparsa degli scienziati. Si chiama Dario Fabbri, esperto di geopolitica. Poi c'è Andrea Margelletti, presidente del CeSI (Centro Studi Internazionali di Roma), è più sobrio, più serio e un po' più grigio. Negli ultimi cinque giorni è ovunque. Molto presente anche Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell ’Aeronautica Militare e della difesa.

