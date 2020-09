Ascolti tv, La Partita del Cuore su Rai1 batte Zelig

La Partita del Cuore - Edizione Speciale 2020, trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata tv, con 1.969.000 spettatori e l'11.1% di share. Al secondo posto, su Canale 5, Zelig con 1.799.000 spettatori e il 10.1% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per l'incontro di Uefa Nations League Germania-Spagna con 1.443.000 spettatori e il 6.8% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Tutto per la mia Famiglia su Rai2 (1.374.000 spettatori, share 6.8%), Come un Uragano su Rete 4 (1.061.000 spettatori, share 5.6%), Io prima di Te su Tv8 (904.000 spettatori, share 4.7), Hudson & Rex su Rai3 (808.000 spettatori, share 3.9%), In Onda su La7 (568.000 spettatori, share 3%), Corpi da Reato sul Nove (465.000 spettatori, share 2.5%).

Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prima che in seconda serata, mentre la Rai ha avuto la meglio nella media delle 24 ore.