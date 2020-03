Ascolti Tv: Vince La Vita Promessa, Fazio con De Filippi doppia Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 1 marzo 2020, in prima serata, vedono Rai1 conquistare nettamente la vittoria con la fiction Una Vita Promessa 2 con Luisa Ranieri e Francesco Arca, che ha ottenuto 4.582.000 spettatori (19.3%). Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso di Barbara D'Urso ha divertito 2.601.000 spettatori con il 14.8% di share (presentazione 2.701.000 – 10.1%), insidiato per numero di individui all'ascolto da Rai2 con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio (con ospite speciale Maria de Filippi) che ha totalizzato 2.262.000 spettatori (8.8%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha radunato 1.468.000 spettatori (7.7%).

Su Italia 1 il film Il Principe cerca Moglie con Eddie Murphy ha fatto ridere 1.776.000 spettatori (7.3%), doppianto su Rai3 il film Amiche da Morire con Claudia Gerini e i suoi 978.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 il film con Ashley Judd e Tommy Lee Jones Colpevole d’innocenza ha intrattenuto 972.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Massimo Giletti con Non è l’Arena ha raccolto 1.623.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e il 6.3% con 1.107.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha attirato 453.000 spettatori (2%) e sul Nove Camionisti in Trattoria 354.000 spettatori (1.3%).

Massimo Giletti con Non è l'Arena, doppiato dalla D'Urso e per spettatori anche da Fazio, recupera terreno ma continua a soffrire di ascolti non entusiamanti, non aiutato dallo spazio dedicato al Coronavirus sul quale ha chiamato a discettare giornalisti del calibro di Tony Capuozzo accanto a soubrette come Ohara Borselli, contribuendo a confondere le idee sull'epidemia. L'informazione al riguardo non è già sufficientemente caotica così?