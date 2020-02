Ascolti Tv: Vince Napoli-Barcellona, bene Pechino, flop i talk sul Coronavirus

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 25 febbraio 2020, in prima serata, vedono la vittoria della partita di Champions League Napoli-Barcellona in onda su Canale 5, che ha totalizzato 6.406.000 spettatori con il 23.5% di share. Su Rai1 la reoplica del film Tv ispirato all'argomento del Femminicidio, I Nostri Figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti riesce comunque a portare a casa 3.223.000 spettatori (13%). Su Canale Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha divertito 2.177.000 spettatori (9.4%), terzo programma più visto in prime time.

Le Iene Show su Italia 1 conquistano 1.549.000 spettatori (9%), mentre la triplice disfida tra talk politici in prima serata vede numeri bassi per i tre contendenti. Prevale Bianca Berlinguer con Cartabianca su Rai3 e i suoi 1.100.000 spettatori (4.9%), mentre su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano informa 971.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì condotto da Giovanni Floris è il fanalino di coda in percentuale con 1.041.000 spettatori e uno share del 4.5%.

Soffrono i talk sul Coronavirus per via dell'effetto saturazione del telespettatore. Dopo un daytime costellato di salotti televisivi trasformatisi in centri medici e virologici (inframezzati da siparietti d'intrattenimento), si arriva alla sera esausti e stremati, e - quel che è peggio - ancor meno informati rispetto alla mattina.

Vanno meglio gli spazi di approfondimento in access prime time, con un incremento giornaliero di Tg2 Post diretto da Gennaro Sangiuliano e condotto da Manuela Moreno. Tg2 Post ha informato 1.454.000 spettatori (5.1%), battendo su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli che ha radunato 1.407.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 1.105.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber con ospite Giorgia Meloni si è assestato a 1.772.000 spettatori (6.3%).