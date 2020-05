Ascolti tv, Vivi e lascia vivere stravince. Del Debbio con Salvini vola all'8,3% su Rete 4

Ascolti tv, Vivi e lascia vivere stravince su Rai1

'Vivi e lascia Vivere' su Rai1 stravince negli ascolti tv della prima serata del 14 maggio. La quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci si conferma regina del giovedì con 6.572.000 spettatori e il 24.8% di share, staccando di gran lunga tutti i programmi concorrenti. In crescita anche sulla scorsa settimana quando aveva fatto il 23,5% con 6,290 milioni. Canale 5 è seconda, ma lontana con 'Una vita esagerata' che ha ottenuto infatti 2.336.000 spettatori e il 9.1% di share.

Ascolti tv, Del Debbio con Salvini vola all'8,3% su Rete 4. Piazzapulita al 5,6%

Il podio è di Rete4. 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio - con Matteo Salvini ospite - vola a 1.727.000 spettatori e l'8.3% di share. Staccato 'Piazzapulita' su La7. Formigli, che aveva tra gli ospiti Carlo Bonomi, Giorgio Gori e Pierpaolo Sileri, convince 1.164.000 spettatori con il 5.6%.

Ascolti tv, Maurizio Battista su Rai2: esordio al 3,6%

A seguire, tra gli altri ASCOLTI TV del prime time: 'Hunger Games - La ragazza di fuoco' su Italia 1 (1.480.000 spettatori, share 6.3%), 'Nemico pubblico' su Rai3 (1.178.000 spettatori, share 4.5%). L'esordio di Maurizio Battista con 'Poco di Tanto' su Rai2 non supera il milione di spettatori (970.000, share 3.6%), 'Agente 007 - Il domani non muore mai' su Tv8 (552.000 spettatori, share 2.1%), 'Prima o poi mi sposo' sul Nove (438.000 spettatori, share 1.7%).

Nell'access prime gli ascolti tv segnalano i 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1, con 5.431.000 spettatori e il 19.5% di share mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha ottenuto 4.756.000 spettatori e il 16.9% di share. Bene su Rete4 Stasera Italia che nella prima parte arriva a 1.495.000 individui all’ascolto (5.6%) e nella seconda sale a 1.781.000 spettatori (6.3%) nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post ha raggiunto 1.278.000 spettatori (4.5%). Palestre di Vita su Rai3 fa 768.000 spettatori (3%), mentre Un Posto al Sole in replica viene seguito da 849.000 spettatori (3.1%). Su La7 Otto e Mezzo convince 2.243.000 spettatori (8.2%). Tv8 davanti al Nove: Guess My Age arriva a 779.000 spettatori pari al 2.8%, Deal With It – Stai al Gioco fa 313.000 spettatori con l’1.1%.

Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'L'Eredità' che ha totalizzato 4.153.000 spettatori e il 21% di share, battendo 'Avanti un Altro' che su Canale 5 è stato visto da 3.451.000 spettatori con il 18.1% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.