Asia Argento-Morgan: "Ti adoro, il nostro amore era cattivo: torniamo insieme"

Morgan e Asia Argento hanno infiammato Clubhouse con un dialogo notturno inaspettato: i due artisti hanno parlato senza freni dei motivi che li hanno portati a lasciarsi, dopo l'amore e una figlia, Anna Lou Castoldi, arrivando a formulare un proposito esplosivo per il futuro: "Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci insieme", ha affermato Asia. Lo racconta Mo, il magazine lifestyle che ha ascoltato e riportato la conversazione notturna.

"Occhio che poi i giornali scrivono tutto", ha avvertito Marco Castoldi, in arte Morgan, che poi ha illustrato le cause dell'allontanamento tra i due, quasi 15 anni fa: "Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice".