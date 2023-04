Atlantide, stasera: tutti i crimini del presidente

Atlantide, stasera: il tema della puntata saranno le accuse a Donald Trump che non l'hanno fermato dal fare campagna elettorale

Atlantide -Storie di uomini e di mondi, il programma di approfondimento culturale tra storia, scienza e attualità, torna con una nuova puntata come ogni mercoledì alle 21:15 su La7. Questa sera il conduttore Andrea Purgatori racconterà la saga di Donald Trump, il primo ex presidente ad affrontare accuse penali. Il tycoon ha pagato il silenzio di una pornostar e si è consegnato alla giustizia ma continua a correre per la Casa Bianca. Si tratta di un caso politico o psichiatrico?

Tra gli ospiti della puntata abbiamo: Massimo Cacciari, Giovanni Floris, Rula Jebreal e Mauro Biani.