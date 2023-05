Atlantide, stasera: le mosse del Papa per fermare la guerra Russia-Ucraina

Atlantide, stasera: qual è la missione di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina?

“Vatican War”. “Io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Anche adesso è in corso una missione, ma ancora non è pubblica”. Qual è la missione di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina? “Se ci sono colloqui stanno avvenendo a nostra insaputa” ha fatto sapere l’ufficio stampa di Zelensky. “Non so nulla” - ha detto il portavoce del Cremlino. La missione ha a che fare con l’incontro con Victor Orban, il più filorusso dei leader europei? "Lei si immagina che in questo incontro non solo abbiamo parlato di Cappuccetto Rosso, no?" ha risposto Papa Francesco sul volo di rientro da Budapest. Che carte può giocare il Papa? E che peso avranno le elezioni del 14 marzo in Turchia?



Andrea Purgatori nella puntata di Atlantide in onda mercoledì 10 maggio alle 21.15 su La7 traccia le possibili strade battute da Papa Francesco alla ricerca di una mediazione tra Ucraina e Russia mentre il documentario “Il Papa e il Diavolo” ci riporta a uno dei momenti più controversi della storia del novecento, il rapporto tra Papa Pio XII, il papa del silenzio, e il Terzo Reich. Con lo storico direttore di Avvenire ora editorialista Marco Tarquinio, il giornalista Marco Ansaldo profondo conoscitore della Turchia e Nina Valbousquet, ricercatrice presso l’École française di Roma. E con la vignetta di Mauro Biani.