Aurora Ramazzotti spudorata: "Gli uomini non sanno dov'è il clitoride"

Aurora Ramazzotti sui social: "Gli uomini non sanno dov'è il clitoride". Impazziscono i fan dell'influencer

Aurora Ramazzotti si scatena in treno dando piccanti "lezioni" agli italiani. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, durante un viaggio in treno, probabilmente annoiata ha deciso di dare qualche consiglio molto “intimo” ai suoi fan, soprattutto ai maschietti. La Ramazzotti, nella sua “lezione”, parte da un punto fondamentale: gli uomini non sanno dove sia il clitoride. Senza, però, scordarsi di redarguire le donne. "Se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”, spiega l'influencer.

Ma il vero messaggio che voleva lanciare la figlia di Michelle è un po’ più universale. È un appello al genere femminile a rivelare cosa dà loro piacere. A non considerarlo un tabù. “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace – sottolinea la Ramazzotti – perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”.

Naturalmente su tutti i social la provocazione scatena commenti. Su Facebook e Twitter c’è chi scrive: “Ma che uomini frequenta?”. Qualcun altro le dà invece man forte: “Gli uomini moderni si vantano e poi non sanno un cavolo di quello che piace alle donne”. Non poteva mancare chi suggerisce l’uso “di un navigatore”. E chi invece consiglia un itinerario canzonettistico: “Seconda stella a destra questo è il cammino”. E infine c’è anche chi ironicamente ammette: “Io lo so, ma resto umile”.