Autogrill lancia la nuova campagna adv. Gerry Scotti protagonista dello spot

Autogrill, on air il nuovo spot con protagonista Gerry Scotti

Autogrill va in tv, supportata dall’agenzia Casiraghi greco&, con un testimonial d’eccezione: Gerry Scotti. L’obiettivo della nuova campagna di comunicazione è raccontare l’evoluzione di Autogrill nel corso degli anni e il processo di innovazione, ricerca e sviluppo che supporta l’ideazione di ogni prodotto e concept di ristorazione.

Lo spettatore è guidato da Gerry Scotti, tra i personaggi più amati dal grande pubblico, in un percorso narrativo alla scoperta della Factory Food Designers, il centro di ricerca, sviluppo e innovazione di Autogrill dove ogni giorno gli esperti s’incontrano per dare vita a nuovi prodotti e concept per offrire ai clienti un’esperienza di sosta di alta qualità.

Come scrive Engage, il racconto si snoda tra i punti chiave della Factory: dove si compone la speciale miscela del caffè, si studia la preparazione dei croissant e dove si creano i piatti più tradizionali o quelli più innovativi, in linea con le tendenze nutrizionali attuali. Il tutto visto attraverso gli occhi e il commento di Gerry Scotti.

La pianificazione media, curata anch’essa da Casiraghi greco&, ha previsto uno spot da 30” andato in onda durante la semifinale di Champions League. Ora si punta a un planning altamente qualitativo sulle reti Mediaset, dal 28 maggio al 17 giugno, con formati Long Video da 60 secondi e 70 secondi.