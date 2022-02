Avanti un altro, flop di Bonolis: stop all'edizione serale per bassi ascolti

Avanti un altro, flop di Bonolis: l'appuntamento in prima serata viene sospeso dopo quattro puntate. Il motivo? Gli ascolti

Stop ad “Avanti un altro! Pure di sera”. Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda dell’edizione in prima serata del game show condotto da Paolo Bonolis. Il programma continuerà ad andare in onda nella fascia preserale di Canale 5 (dalle 18.45, tutti i giorni).

Ma perché “Avanti un altro! Pure di sera” viene sospeso? Ufficialmente, non esiste una risposta, ma il motivo è legato ai bassi ascolti registrati fin qui. Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, non ha brillato ed è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori.

Sebbene non disastrosi, rimangono comunque troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: “L’Amica geniale”, su Rai1 ha conquistato oltre il 20% di share, “Che tempo che fa” su Rai3 (con la storica intervista a Papa Francesco) ha stravolto gli ascolti raggiungendo il 25% (+ il 12.8% del “secondo spettacolo” al Tavolo).

L’edizione serale di Avanti un altro sarebbe dovuta andare in onda su Canale 5 nella prima serata di domenica dal 16 gennaio fino a inizio marzo, essendo stati previsti inizialmente ben otto appuntamenti. Ma, secondo quanto confermato, così non sarà, visto che dopo sole quattro puntate è arrivato lo stop del Biscione.

Leggi anche: