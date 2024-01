Avanti un altro, persi 2 mln di spettatori in 1 anno. Brutto colpo per Bonolis

Mediaset, Avanti un altro perde oltre 2 mln di spettatori in un anno. Il confronto tra il debutto del 2023 e quello del 2024

Brutte notizie per Paolo Bonolis. “Avanti un altro”, game show di Canale 5 leader della fascia preserale di Mediaset, è tornato in pista dal 2 gennaio con la 13esima edizione. Ma nonostante i buoni risultati ottenuti finora in termini di share, il programma ha perso una fetta importante di spettatori rispetto alla stagione precedente.

Ed è facendo il confronto tra i primi cinque appuntamenti del debutto del 2023 e quello del 2024 che il calo si fa più che evidente. Ecco, brevemente, una panoramica degli ascolti ottenuti nella settimana che va dal 9 al 13 gennaio 2023.

La prima puntata della dodicesima stagione inizia con il botto: 22,8% di share per 4 milioni e 70 mila spettatori. Ottimi risultati anche martedì, ma nettamente in calo con 3.609.000 telespettatori e il 20,4% di share. Poi la ripresa, in parte, di mercoledì: 22,3% di share incollando alla televisione 3 milioni e 915 mila persone.

Giovedì 5 gennaio, invece, un nuovo calo (seppur contenuto): 21,6% e 3.819.000 spettatori. Infine, venerdì, Bonolis riesce a conquistare 3 milioni e 556 mila spettatori con il 21% di share spaccato.

Risultati, come dicevamo prima, nettamente migliori di quelli raggiunti quest’anno, nella settimana dell’esordio che va dal 2 al 6 gennaio 2024 (ndr: avendo debuttato di martedì, prenderemo in considerazione come quinto appuntamento l’episodio andato in onda sabato 6 gennaio).

Martedì 2 gennaio, “Avanti un altro” ha dato il via alla 13esima edizione conquistando il 19,2% di share e 3.263.000 spettatori. Leggermente meglio mercoledì, con gli ascolti in crescita a 3 milioni e 403 mila spettatori per il 19,6% di share. Giovedì, invece, “l’exploit” con il 21% di share e 3.510.000 spettatori. Leggermente in calo il venerdì con 3 milioni e 328 mila spettatori per il 19,8%. Infine, il calo significativo di sabato: 18,6% di share e “soli” 3.024.000 spettatori.

Provando a fare un calcolo, se volessimo fare la somma del bacino d'utenza totale raggiunto dai primi cinque appuntamenti post-debutto delle due stagioni di “Avanti un altro”, nel 2023 il risultato sarebbe di 18.969.000 spettatori, contro i 16.438.000 raggiunti nel 2024. Si parlerebbe, dunque, di un calo di 2 milioni e 531.000 spettatori fluiti all'interno del canale Mediaset.

Insomma, non si può certamente dire che il programma di Canale 5 condotto da Bonolis non stia soddisfacendo i vertici del Biscione, ma è evidente il calo rispetto alla scorsa stagione.