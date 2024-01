Mediaset vuole Amadeus, già pronta la super offerta per lasciare la Rai

Mediaset vuole Amadeus, già pronta l'offerta

Pier Silvio Berlusconi punta sul volto più gettonato della Rai. Secondo quanto riporta Dagospia, il numero uno di Mediaset starebbe pensando di portare Amadeus nella sua scuderia. Infatti, il direttore artistico di Sanremo avrebbe già ricevuto un’offerta da capogiro per lasciare la televisione pubblica.

Per il conduttore si tratterebbe di un nuovo ritorno in Mediaset, dopo gli esordi e i primi successi negli anni Novanta con i programmi musicali (DeeJay Television, Festivalbar, etc.) e il biennio dal 2006 al 2008 al timone de La Formula Segreta e 1 contro 100. Se l’operazione dovesse andare in porto si tratterebbe senz’altro di un colpo di scena mozzafiato.