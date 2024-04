Back to Black, il film su Amy Winehouse salva il box office italiano in crisi

Weekend (dal 18 al 21 aprile) non da leoni nei cinema italiani: presenze in calo sullo stesso weekend del 2023 (4.469.128 euro per 626.970 presenze, -24%) con due note positive. Meglio del fine settimana precedente (+21%) e discreto debutto di “Back to Black” di Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela sulla leggenda della musica Amy Winehouse (scomparsa a 27 anni) che parte piazzandosi subito al primo posto raccogliendo con 789.096 euro con una media a cinema di 1.802 euro.



Box office Italia: Civil War e Ghostbusters e Minaccia glaciale sul podio dei film col maggior incasso

Al secondo posto Civil War (01 Distribution), prodotto da a24 diretto da Alex Garland con Kirsten Dunst. con 642.899 euro e una media di 1.599 euro. Il podio viene completato da Ghostbusters – Minaccia glaciale (Eagle) al secondo weekend nelle sale cinematografiche, che incassa 632mila euro, con una media di 1.432 euro, arrivando a un totale di 1.698.131 euro.





Un Mondo a Parte con Antonio Albanese e Virginia Raffaele a 6 milioni, miglior incasso italiano 2024

In quarta posizione si piazza Un mondo a parte: la commedia di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele (prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film e distribuito da Medusa Film) che guadagna 461.497 euro e supera il muro dei 6 milioni di euro dopo aver completato il suo quarto weekend. Sin qui è il miglior film italiano del 2024 davanti a 'Succede anche alle migliori famiglie' di Alessandro Siani. Non solo. E' in top-5 assoluta nell'anno (dietro a Kung Fu Panda 4, Dune 2, Povere Creature! e Il ragazzo e l’airone) e secondo maggior incasso italiano nella stagione cinematografica 2023-24 dietro C'è Ancora Domani di Paola Cortellesi.



Back to Black su Amy Winehouse e la top-10 del box office italiano

1- Back to Black – 789.096 euro (103.767 spettatori) – 438 cinema/1.802 media – tot. 790.057*4GG

2 - Civil War – 642.899 euro (86.267 spettatori) – 402/1.599 – tot. 647.491*4GG

3 - Ghostbusters – Minaccia glaciale – 632.923 euro (84.979 spettatori) – 442/1.432 – tot. 1.698.131

4 - Un mondo a parte – 461.497 euro (67.330 spettatori) – 425/1.086 – tot. 6.065.482

5 - Kung Fu Panda 4 – 398.781 euro (54.900 spettatori) – 277/1.440 – tot. 10.701.032

6 - Cattiverie a domicilio – 339.315 euro (51.479 spettatori) – 232/1.463 – tot. 339.315*4GG

7 -Godzilla e Kong – Il nuovo impero – 188.417 euro (23.925 spettatori) – 200/942 – tot. 3.876.812

8 - Omen – L’origine del presagio – 136.999 euro (16.851 spettatori) – 163/840 – tot. 893.410

9 - Gloria! – 131.066 euro (19.267 spettatori) – 221/593 – tot. 341.852

10 - Vita da gatto – 121.976 euro (17.906 spettatori) – 322/379 – tot. 121.976*4GG