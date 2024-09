Ballando con le stelle 2024, colpo di scena: due addi ufficiali nel cast. "Non sarò in gara"

Ballando con le stelle 2024, colpo di scena: due addi ufficiali nel cast

‘Ballando con le stelle‘ sta per partire con un super cast: sabato 28 settembre, in prima serata, su Rai 1, inizia la nuova stagione dopo che l'edizione 2023 si era chiusa con la vittoria di Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Assieme a Milly Carlucci torneranno in giuria Carolyn Smith, affiancata da Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Confermati anche i commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Tornerà anche Paolo Belli con la sua Big Band per far ballare i concorrenti.

Ballando con le stelle 2024, Lucrezia Lando lascia

Tra i ballerini lascia Lucrezia Lando - è coinvolta in un nuovo progetto professionale ancora top secret - dopo che lo scorso anno, aveva gareggiato in coppia con Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi) guadagnando il terzo posto finale.

“Ciao a tutti. Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”

Lucrazia Lando aveva debutta nella tredicesima edizione di ‘Ballando con le stelle’ classificandosi terza con Giaro Giarratana. L’anno dopo era stata protagonista con i modelli Kevin e Jonathan Sampaio. Nel 2020, Lucrezia Lando aveva vinto con Gilles Rocca. L'edizione successiva aveva ballato con il pilota di motociclismo, Andrea Iannone (sfiorando la finale). Poi dodici mesi dopo con Dario Cassini.

Ballando con le stelle 2024: Simone Casula non ci sarà

‘Ballando con le stelle‘ saluta anche Simone Casula che ha non farà parte del cast dei ballerini professionisti al fianco dei nuovi vip in gara. “Cari amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate. Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti”, ha scritto Simone Casula sui social.

Nel 2022 si era classificato al quarto posto in coppia con Rosanna Banfi, mentre lo scorso anno il quinto posto con Rosanna Lambertucci