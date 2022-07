Ballando con le stelle, Carlucci punta su Pascale-Turci per il boom di ascolti

Ballando con le stelle, la coppia dell'estate Pascale-Turci verso Rai1. Milly Carlucci: "Io in pensione? Non finché faccio grandi ascolti"

Ballando con le stelle sta per tornare. E la conduttrice Milly Carlucci è già in giro per l’Italia a selezionare i ballerini da inserire nei suoi due talent-show in onda su Rai1, “Il cantante mascherato” e, appunto, “Ballando”. In un’intervista al Messaggero, la conduttrice (lontana più che mai dalla pensione) ha svelato diversi retroscena dei suoi programmi, introducendo due ospiti in particolare.

“Per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca”, risponde Carlucci quando le viene chiesto se avesse pensato di invitare a Ballando con le stelle la neo-coppia di sposine Paola Turci e Francesca Pascale.

“Conosco bene Francesca”, spiega la conduttrice, “anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”. “Al momento”, continua, “siamo ancora in quella fase in cui stiamo allungando i nostri tentacoli in tante direzioni per capire che squadra mettere insieme”.

Ballando con le stelle, gli indizi sui ballerini in gara

Dunque, guardando i desideri della conduttrice, stiamo pronti a vedere sul palco la “coppia dell’estate”. Proseguendo sul tema “cast”, spuntano fuori diversi nomi, tra cui: Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s, Beppe Convertini e la conduttrice non si lascia cogliere impreparata. “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati”, spiega Milly, “ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice”.