Banana Cattellan, un miliardario cinese compra l'opera per 6,2 mln di dollari. Poi l'annuncio: "La mangerò"

Arte, l'opera "Comedian" di Cattelan venduta per 6,2mln di dollari. Ma non sarà appesa a una parete...

Si pensava che l'opera dell'artista italiano Maurizio Cattellan denominata "Comedian" potesse essere venduta per una cifra record, tra 1mln e 1,5mln di dollari. Ma la banana "attaccata al muro" con il nastro adesivo ha battuto ogni pronostico. All'asta di Sotheby's a New York ha raggiunto la cifra monstre di 6,2mln di dollari. A comprarla - riporta Rai News - è stato il miliardario cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. Dopo essersela aggiudicata ha annunciato che nei prossimi giorni se la mangerà.

"Comedian" fece scalpore alla fiera dell'arte di Miami quando un artista delle performance la staccò dalla parete dello stand nella galleria Perrotin e la mangiò davanti agli occhi esterrefatti dei visitatori. L'opera di Cattellan è stata più volte imitata e in almeno due casi addirittura mangiata, l'ultima volta l'anno scorso in un museo di Seul da uno studente che, a cose fatte ha ammesso: "Avevo fame". Stavolta, in cambio della puntata vincente, l'acquirente di Sotheby's riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e le istruzioni per l'installazione. Ma l'opera come annunciato non finirà in bella mostra appesa ad una parete, ma verrà mangiata.