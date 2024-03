Banca Mediolanum, oltre 10 mln in pubblicità. In uscita film su Ennio Doris

Banca Mediolanum, oltre 10 milioni in pubblicità nel 2024

Banca Mediolanum ha annunciato il lancio di Life Planning (innovativo ambiente di lavoro digitale grazie al quale i family banker dell’istituto svolgeranno in modo ancora più incisivo il loro servizio di consulenza ai clienti e alle loro famiglie) e tornerà in comunicazione nel mese maggio con la nuova campagna ad hoc “la consulenza fa un passo avanti".

Budget di oltre 10 milioni di euro per le attività media e nuovi progetti nel campo delle sponsorizzazioni e dei contenuti digitali in questo 2024.

Banca Mediolanum spot di Massimo Doris in arrivo a maggio

Spot by Different e prodotto da Movie Magic con la regia di Matteo Sironi: protagonista Massimo Doris che si muoverà con sicurerzza su una grande scacchiera, spiegando quanto sia importante pianificare le proprie mosse per permettere una corretta protezione alla propria famiglia, fare progetti di vita (i cavalieri) o realizzare il sogno di una casa al mare (la torre). Una comunicazione che sottolinea la centralità del Family Banker (l’alfiere) il quale in virtù della sua professionalità, abbinata al metodo Life Planning, permette alle persone di individuare con anticipo i bisogni e le risorse per pianificare la vita.

Banca Mediolanum sponsor. dal Giro d'Italia a padel e golf

Mediolanum non pensa solo alla pubblicità, ma resta forte sul fronte delle sponsorizzazioni dove rilancia. Non solo la conferma Giro d’Italia (partnership lunga 23 anni) con la maglia blu riservata al miglior scalatore e al Giro Under 23, ma sarà in corsa anche al Giro d’Italia Women e terrà a battesimo la Mediolanum Padel Cup, nuovo circuito nazionale di Padel con la partecipazione di ex-calciatori. Senza dimenticare la Mediolanum Golf Cup (si parte il 21 aprile da Torino poi tappe a Bologna, Prato, Verona, Franciacorta e Monza).

Banca Mediolanum, il film su Ennio Doris

Senza dimenticare che a metà aprile (16, 17 e 18 nei cinema, anteprima per dipendenti e clienti il 10 aprile al Forum di Assago) è in arrivo il film “C'è anche domani” - ispirato al libro uscito nel 2014 - sulla vita di Ennio Doris (interpretato da Massimo Ghini), prodotto da Movie Magic International, diretto da Giacomo Campiotti, distribuito da Medusa e a fine anno in onda sulle rete Mediaset.