Barbara Francesca Ovieni alza gli ascolti di 7Gold, dalla storia con il rapper Moreno alla tv. Ecco chi è

Ecco chi è Barbara Francesca Ovieni, dalla storia d'amore con Moreno alla conduzione su 7Gold. FOTO

Milanese, appassionata di calcio e star della tv. Barbara Francesca Ovieni, conduttrice di Diretta Stadio e del Processo di Biscardi in onda su 7Gold, conquista il pubblico da casa con uno stile caratterizzato da un buon mix di eleganza, bellezza e professionalità.

Oltre allo sport, nel corso degli anni la show girl ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin, Grand Hotel Chiambretti e Temptation Island (da tentatrice). Ma Barbara Francesca Ovieni non è solo molto apprezzata nell’ambiente televisivo. Infatti, la conduttrice può contare su un “esercito” di follower composto da ben 153 mila utenti su Instagram.

Chi è Barbara Francesca Ovieni, età, fidanzato e...

Barbara Francesca Ovieni è nata a Milano il 24 ottobre del 1986, quindi, attualmente ha 35 anni. Il suo segno zodiacale è quindi lo Scorpione. Ha frequentato il liceo artistico e, in seguito, ha effettuato svariati corsi di recitazione e conduzione televisiva.

Ha lavorato con il disc-jockey Tommy Vee al programma Talent su Italia1. In un’intervista rilasciata a Blasting News si ha detto: “Sono una donna intraprendente, indipendente, cerco di cogliere ogni occasione che mi si presenta in modo costruttivo, disordinata ma ordinata, forte ma fragile, sensuale ma dolcissima”.

Non solo il piccolo schermo. Nel 2010 è stata attrice in “Fratelli Benvenuti” e l’anno successivo la possiamo ritrovare in “Operazione Vacanze”. Inoltre, Barbara Francesca Ovieni ha fatto anche modella per Richmond.

Barbara Francesca Ovieni e la storia con il rapper Moreno

La conduttrice del team di 7Gold è fidanzata con il cantante Moreno Donadoni. Si conobbero ad aprile 2021. Come dichiarò ad un’intervista: “Una notte ho sognato Moreno, ho pensato a lui pur senza conoscerlo, ho capito che era quello giusto. Da lì è nata una collaborazione, ci siamo sentiti per telefono, parlavamo tre, quatto ore al giorno. Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile”.