Barbie fa magie meglio di... Harry Potter: incasso da 1 miliardo in 17 giorni

Barbie, il film in rosa, brucia tutti i record di incassi

Uno tra i primi obiettivi del nuovo film su Barbie, la super “fashion doll”, diventato in breve un fenomeno mondiale, era quello di riuscire a convincere che lo spettatore non stava guardando un lungo spot della Mattel, ma un film bizzarro, divertente, satirico. Nella testa della regista avrebbe dovuto essere un mix tra una favola quasi seria con una satira gradevole e una riflessione prolungata sul vivere. E tutto questo in un contesto dove le famose bambole (declinate in razze diverse), insieme agli innumerevoli accessori compreso il compagno maschio, sono state più volte bollate (dagli adulti) come urla stonate di uno stile di vita irreale e di un modello sessista dove solo il maschio alpha poteva avere successo. Apparentemente una mission impossible per il film, diretto da Gerwig e sceneggiato dalla stessa Gerwig insieme al suo partner, Noah Baumbach

Barbie, un'altra "mission impossibe" vinta dalla Warner Bros Pictures

Ma la Warner Bros. Pictures. è sempre stata abituata alle “mission impossible” e, anche questa volta ha avuto ragione. Infatti il suo prodotto ha attirato spettatori in quantità universale, come gli insetti sul miele. Il film, insieme ai due protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, è diventato un fenomeno di massa ancor prima di uscire. Tra le carte vincenti : un marketing formidabile lungo e onnipresente, un messaggio femminista, un’estetica brillante e un umorismo all’altezza dei tempi comprensibile da generazioni diverse.In appena tre settimane, il popular movie, ha fatturato più di un miliardo di dollari. La sua brava e fortunata regista, Greta Gerwig, è così diventata la prima donna ad entrare nel ristretto club di quei giovani registi che hanno superato la cifra “monstre” di un miliardo. L’investimento ha fruttato, solo per il momento, dieci volte il costo di produzione. Più in particolare la pellicola ha guadagnato 459 milioni di dollari tra il nord America e il Canada. Nel resto del mondo 572,1 milioni fino ad ora.

Barbie, superato il miliardo di incassi in soli 17 giorni

Solo nell’ultimo fine settimana 127 milioni di dollari di cui 74 all'estero e 53 in Usa. Nessun film della Warner era riuscito a fare così tanti soldi così velocemente. Battuto anche il record dell’intramontabile “Harry Potter e i Doni della Morte”, che per raggiungere la stessa cifra aveva avuto bisogno di due giorni in più. Il film, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è diventato un fenomeno di massa molto prima della sua uscita, grazie al suo messaggio femminista, all'umorismo di nuova generazione, all'estetica brillante, agli attori che attraggono tutte le generazioni. Ma, soprattutto, grazie a una potente campagna di marketing protratta per mesi e quasi onnipresente grazie ai suoi trailer, poster ed eventi.. Ovviamente felici i due presidenti della società di produzione e distribuzione, Jeff Goldstein e Andrew Cripps, “Come gestori della distribuzione, di solito non rimaniamo senza parole davanti ai successi di un film, ma Barbillion ( billion come miliardo)ha fatto saltare anche le nostre previsioni più ottimistiche”.