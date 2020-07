Bbc taglia 450 posti di lavoro, a perdere il posto 1 lavoratore su 6

L'emittente britannica Bbc è pronta a tagliare 450 posti di lavoro tra i programmi regionali.

Secondo il piano di contenimento annunciato dal broadcast, la manovra porterà al risparmio di circa 25 milioni di sterline. A perdere il posto nell'emittente 1 lavoratore su 6.

Come riporta Primaonline, secondo il National Union of Journalists, il piano risparmi della Bbc potrebbe portare a ripercussioni sull'efficenza dell'emittente sul panorama locale nel paese.

Bbc: piano di risparmio

Il piano risparmio prevedrebbe anche l'unificazione dei team dell’online e della tv regionale. Helen Thomas, direttrice della Bbc England, ha dichiarato: “Siamo nell’epoca dei gruppi su Facebook e della chat di quartiere di WhatsApp. Dobbiamo adattarci per riflettere meglio il modo in cui le persone vivono la loro vita, come ricevono le loro notizie e quali contenuti vogliono”