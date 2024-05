Bella Hadid oscura The Apprentice su Trump a Cannes, nude look e trasparenze sul red carpet

Bella Hadid oscura The Apprentice su Donald Trump a Cannes, nude look e trasparenze sul red carpet

L’attrice e modella (anzi supermodella) americana Bella Hadid si è presentata sul red carpet del Festival del cinema di Cannes per la prima del film The Apprentice su Donald Trump con un nude look: abito con trasparenze e senza reggiseno. Per la gioia dei paparazzi.

The Apprentice, otto minuti di standing ovation a Cannes 2024

L'attesa pellicola sull'ex presidente americano (in corsa nuovamente alle presidenziali 2024 contro Joe Biden) è stata oscurata per qualche momento. Poi però è arrivata la proiezione e il film di Ali Abbasi che ha raccontato la storia di Donald Trump (interpretato da Sebastian Stan), prima dell'ascesa alla Casa Bianca si è guadagnato otto minuti di standing ovation dal pubblico presente in sala a Cannes.

“È tempo di rendere i film rilevanti. È tempo di rendere i film di nuovo politici”, ha commentato il regista, visibilmente emozionato.