Berlinguer al posto di Porro a Stasera Italia. La data è già decisa

Bianca Berlinguer raddoppia e prende il posto di Porro a Stasera Italia dall'8 gennaio

Bianca Berlinguer raddoppia. Come annunciato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, la regina del martedì sera di Rete 4 si prepara a prendere il posto di Nicola Porro a Stasera Italia. Un nuovo appuntamento, dunque, attende "Bianchina", come la chiama il suo ospite fisso a È sempre Cartabianca Mauro Corona, questa volta non in prima serata ma nell'access prime time.

Interpellata da Affaritaliani.it, Bianca Berlinguer ci confida, però, il suo stupore nel leggere che la notizia della staffetta è stata data da alcuni siti di informazione come un qualcosa di deciso all'ultimo momento, quando in realtà faceva parte del suo contratto fin dall'inizio della collaborazione con il Biscione.

Per Bianca Berlinguer si prospetta una bella sfida. Gli ascolti di Stasera Italia, infatti, non sono particolarmente brillanti. Ieri, Porro ha registrato il 3,8% di share per un totale di 781.000 spettatori e fin da inizio stagione si è mantenuto su una media intorno al 4%. Riuscirà la conduttrice a sollevare gli ascolti del programma? Non resta che rimanere sintonizzati.