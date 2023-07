Berlinguer "non ne poteva più". Stipendio in Mediaset e preserale con Porro

Berlinguer a Mediaset. I veri motivi del clamoroso addio alla Rai

Bianca Berlinguer ha scelto Mediaset, addio alla Rai. Lo scontro con i vertici di viale Mazzini è arrivato ad un punto di non ritorno e così la conduttrice di Cartabianca ha deciso di accettare la proposta della concorrenza. Berlinguer "non ne poteva più". In Rai "le hanno fatto terra bruciata intorno, doveva battagliare su tutto". In queste parole attribuite dal Fatto Quotidiano a una fonte interna di viale Mazzini si spiega perché il volto storico del Tg3 ha deciso di lasciare la Rai. Una decisione diventata ufficiale ieri dopo i rumors della scorsa settimana. E dopo un incontro con l’ad Roberto Sergio, che in mattinata aveva lanciato l’allarme. Berlinguer sarà presente stasera a Cologno Monzese alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Per lei Pier Silvio Berlusconi annuncerà un programma in prima serata, molto probabilmente il martedì. E una striscia quotidiana nel pre-serale. In Rai Berlinguer guadagnava il massimo del tetto: 240 mila euro. Lo stipendio su Rete 4 sarà di 500 mila euro.

Secondo il Fatto da tempo con l'azienda c'era maretta. Berlinguer non si sentiva protetta. Anche in occasione dell’interrogazione annunciata da Maria Elena Boschi di Italia Viva sui compensi degli ospiti di Cartabianca. Prima c'erano state le polemiche su Mauro Corona e la volgarità. Poi fu l’ex ad Carlo Fuortes a stracciare il contratto di Alessandro Orsini. Che ha continuato a partecipare gratuitamente al programma. A Mediaset Berlinguer sarà assunta regolarmente. Avrà un accordo di durata pluriennale. Condurrà una prima serata di approfondimento. Ma potrebbe anche arrivare all’access prime time. In ballo potrebbe esserci anche Stasera Italia dove – nelle indiscrezioni delle scorse settimane – si era parlato di un possibile raddoppio per Nicola Porro, saldamente confermato alla guida di Quarta repubblica il lunedì sera. Da definire anche la collocazione in prime time, presumibilmente non il martedì sera: nei giorni scorsi la conduttrice avrebbe espresso al vertice Rai le sue perplessità sulla concorrenza interna con Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi, e poi con Belve di Fagnani, entrambi attesi il martedì su Rai2.