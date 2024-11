Bianca Balti senza capelli. "Ops, l'ho fatto". Il video post chemio diventa virale

Bianca Balti senza capelli dopo la chemio: 'L'ho fatto' - il video è virale

Bianca Balti ha condiviso un video sui social dove si mostra per la prima volta senza capelli per effetto della chemioterapia a cui la 40enne top model si è sottoposta per combattere il cancro alle ovaie.

Nel breve filmato pubblicato su TikTok, la modella si vede nel prima, con i capelli corti, e nel dopo, con la testa completamente rasata. Bianca Balti mostra un bellissimo sorriso e in fondo la didascalia "Once a Bad B**ch… always a Bad Bitch”, ossia "Quando si è una ragazzaccia, si resta ragazzacce per sempre".