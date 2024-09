Bianca Berlinguer vola negli ascolti tv con nonna Silvi. L'influencer di 83 anni star a 'E' sempre Cartabianca' su Rete 4

«Conosco Mauro Corona e lo posso anche ammirare. Io e Mauro Corona siamo due opposti a lui gli garba il vino e a me garba l'acqua». Nonna Silvi, 83 anni, toscana di Monte Spertoli, super star su Rete 4 nella puntata di martedì 10 settembre 2024 di 'E' Sempre Cartabianca' che vola alto negli ascolti tv con 1.058.000 spettatori con il 7.6% (presentazione a 1.181.000 e il 6.1%) che hanno portato il canale Mediaset sul podio dei dati Auditel di martedì 10 settembre 2024.

Nonna Silvi conquista il cuore del pubblico in tv ed è regina social con 3,5 milioni di follower su Instagram. «Io non so tenere nemmeno il telefono, c'è mio nipote che all'inizio mi ha filmato mentre litigavamo perché a me non piacciono i suoi tatuaggi. Poi è diventato un lavoro, mi tocca sempre fare da mangiare, o viene quella televisione, o viene quell'altra. E mi tocca far da mangiare», ha detto nel corso del programma di Bianca Berlinguer.





«Stamattina avevamo da fare per il nostro sito, nonnasilvi.com e avevamo da spedire un mare di crostatine per il nostro sito da cui spediamo in tutto il mondo», le parole di Nonna Silvi. Che ha raccontato l'infanzia quando era poverissima «la mi mamma non aveva una lira per far 2", a 14 anni mi spedirono a lavorare e ci andavo volentieri». Una vita di grandi sacrifici iniziati presto. «Andai a fare la stiratrice per 7 anni. Ci si alzava la mattina alle 7 con il ferro in mano»

Ad aprile Nonna Sivi è andata cucinare per l'emiro del Qatar. Il menù? Sugo di carne, agnello, lasagne, schiacciata e crostata. «Non conoscevo questa signora e me ne rammarico perché è di una simpatia, di un modo di esprimersi, quello naturale, senza fronzoli, che usa con le amiche e questo è il parlare che cattura la gente, perché si capisce che è una persona vera, non va a cercare il difficile, l'arzigogolo», chiosa Mauro Corona.