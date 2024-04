Birra Moretti, spot (by Billy Pols) sulle note del rapper sanremese Alfa

Birra Moretti, spot del regista Billy Pols

Sentirsi liberi di mostrarci così come siamo per vivere al meglio momenti autentici: sono questi gli ingredienti fondamentali per godersi a pieno la vita. Ed è proprio in nome della buona compagnia che Birra Moretti lancia la sua nuova campagna nazionale, in cui la protagonista è Birra Moretti Filtrata a Freddo (FAF).

Il nuovo spot, girato da Billy Pols, regista sudafricano pluripremiato, ha l'obiettivo di rendere sempre più autentica e contemporanea l'esperienza Birra Moretti. Il girato è un racconto intimo e naturale, che ritrae un gruppo di amici in una splendida serata di tarda primavera mentre stappano una freschissima e nuova Birra Moretti Filtrata a Freddo, che ha gli stessi colori freschi e solari e lo stesso gusto della prima edizione, ma con una forma rivisitata che si allinea, se non fosse per la trasparenza del vetro, a quella delle altre birre della famiglia.

Istanti autentici, catturati dalla sensibilità del regista, che ha voluto creare una narrazione spontanea che si focalizza sui valori del brand come la sincerità e capacità di essere autentici senza nascondere le proprie imperfezioni, che vengono trasmessi allo spettatore grazie a Jacopo, Irene, Sara, Federico e Andrea, i protagonisti dello spot, promuovendo un messaggio fondamentale: tutto ciò che serve per stare bene è vivere la buona compagnia così come si è.

Birra Moretti, colonna sonora "Bellissimissima", del cantante Alfa nello spot

La colonna sonora "Bellissimissima", del giovane cantante Alfa (reduce dal Festival di sanremo 2024 dove ha cantato "Vai"), è in perfetta armonia con i valori di Birra Moretti, che attraverso il nuovo spot invita il pubblico, soprattutto Gen Z e Millennials, ad essere semplicemente così come sono, senza filtri.

La creatività e la produzione della nuova campagna nazionale, on air fino alla fine di agosto sulle principali reti televisive nazionali con un 20'' e un'attivazione digital multi-touchpoint, sono state realizzate in collaborazione con l'agenzia creativa Armando Testa e la casa di produzione The Family, mentre l'agenzia Dentsu ha curato la pianificazione della campagna.

Birra Moretti Filtrata a Freddo, nuova veste

Birra Moretti Filtrata a Freddo (FAF) è una birra chiara e dalla personalità unica, dal colore brillante e luminoso, con un gusto fine, fragrante, delicatamente aromatico e notevolmente rinfrescante. Una lager che rompe gli schemi con il passato, frutto di una sfida nata per risponde ai bisogni e ai gusti delle generazioni Y e Z. Una leva di ringiovanimento per il brand, che rimane fedele ai suoi tratti distintivi di sempre, caratterizzati da qualità e autenticità, riuscendo a trasformare in chiave moderna elementi della tradizione rendendo questa birra più accessibile al pubblico.