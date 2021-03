Bitcoin, Streaming, Social Media, Smart Contract e… i trend blockchain 2021

La tecnologia blockchain ha sicuramente rivoluzionato alcuni settori della nostra vita, ma ancora la tecnologia e le sue potenzialità sono sfruttate poco. La tecnologia blockchain è pronta a trasformare la natura delle transazioni e degli scambi in tutto il mondo, oltre a trasformare diversi servizi online che utilizziamo. Può essere interessante cercare di capire allora quali potrebbero essere gli sviluppi più interessanti di questa tecnologia per l’anno 2021.

Sicuramente ancora oggi, con i rialzi incredibili del Biticoin e con la creazione di sempre più numerosi progetti di valuta digitale a livello statale, le criptovalute la faranno ancora da “padroni” per quanto riguarda le applicazioni blockchain, grazie alla quale possono girare. Molti prezzi delle criptovalute sono soggetti a volatilità rispetto ai prezzi delle attività tradizionali. Ma esistono le cosiddette stable coin, ossia monete digitali ancorate al prezzo di un bene sottostante, molto spesso il dollaro, che proprio per questo sono considerate molto meno volatili rispetto ad altre criptovalute, Bitcoin in testa.

Sebbene le monete stabili siano nella loro fase iniziale e si prevede che entro il 2021/2022 le monete stabili blockchain raggiungeranno il loro massimo storico. Questo alto valore della stable coin li renderà le seconde tendenze tecnologiche emergenti più attese nel settore. Come suggerisce il nome, queste monete stabili di alto valore sono più stabili e non fluttuano così spesso, impedendo agli utenti di preoccuparsi di frequenti crolli valutari.

Questo fattore di stabilità consente agli utenti di investire in più criptovalute. Un'altra tendenza emergente della blockchain è BaaS o Blockchain As A Service. BaaS è una nuova tendenza blockchain che è attualmente integrata con un certo numero di imprese e startup. BaaS è un tipo di servizio basato su cloud che consente agli utenti di sviluppare i propri prodotti digitali lavorando con blockchain. La maggior parte di questi prodotti digitali sono contratti intelligenti o applicazioni che possono funzionare senza requisiti di configurazione dell'intera infrastruttura basata su blockchain. Microsoft e Amazon sono alcune delle aziende note che sviluppano applicazioni che forniscono il servizio BaaS.

Il 2021 sarà anche l’anno secondo alcuni in cui la blockchain vedrà il suo pieno utilizzo nei social network, al di là dello sviluppo del progetto libra di Facebook L'introduzione della blockchain nei social media sarà in grado di risolvere problemi intrinseci legati a violazioni della privacy, scandali famigerati, controllo dei dati e rilevanza dei contenuti. Quindi la fusione della blockchain nel dominio dei social media è un'altra tendenza tecnologica emergente. L'implementazione della blockchain nei social media garantirà che tutti i dati pubblicati nel dominio dei social media rimangano irrintracciabili e non possano essere duplicati, anche dopo la sua eliminazione. Inoltre, gli utenti potranno archiviare i dati in modo più sicuro e mantenere la loro proprietà.