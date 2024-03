BlazeMedia acquisisce HDblog. Oltre 7 milioni di ricavi nel 2024

BlazeMedia acquisisce HDblog

BlazeMedia ha preso il 100% del capitale di HDnetwork, società che detiene HDblog.it, il portale specializzato sui temi di tecnologia ed elettronica di consumo. Con questa operazione al network controllato da BlazeMedia e costituito da Telefonino.net, Punto-Informatico.it, ilSoftware.it, Webnews.it e HTML.it si aggiungono anche HDblog.it e HDmotori.it, altro sito informativo parte di HDnetwork con focus su tecnologia di bordo, mobilità alternativa, elettrico e guida autonoma.

BlazeMedia e HDnetwork rimangono due società distinte. Massimiliano Valente assume il ruolo di CEO, affiancato da Francesca De Bonis nel ruolo di responsabile delle operation. Niccolò Roli, co-fondatore dei siti e socio uscente di HDnetwork, mantiene il ruolo guida del team editoriale di HDblog, così da garantire la continuità necessaria a preservare l’alto profilo qualitativo.

BlazeMedia, oltre 7 milioni di ricavi nel 2024

“Applicata a HDblog, la capacità di monetizzazione di BlazeMedia, che genera oltre 50 milioni di euro di vendite annue sui siti partner, darà risultati economici rilevanti già nel breve-medio periodo: l’acquisizione consentirà di consolidare nel 2024 oltre 7 milioni di ricavi (di cui gran parte generati da performance), raddoppiare l’audience (con quasi 20 milioni di visite mensili), aumentare la presenza social e le partnership con brand premium. Tutto questo preservando la linea editoriale di alto profilo che contraddistingue da sempre HDblog”, si legge nella nota.

“BlazeMedia basa la maggior parte delle proprie revenue su affiliazione e vendita direzionata verso l'utente: questo modello, volutamente in discontinuità rispetto a quello tradizionalmente basato su advertising tabellare, garantisce crescite e marginalità elevate, anche grazie alle tecnologie sviluppate dal nostro team IT”, dichiara Massimiliano Valente, fondatore, socio di maggioranza e Ceo di BlazeMedia. “L’utenza di HDblog è ideale per applicare i nostri processi e le nostre tecnologie di monetizzazione su un’audience raddoppiata, generando una forte accelerazione della crescita dei ricavi, pur nel rispetto dell’identità editoriale e del rapporto di fiducia con gli utenti che il sito ha costruito negli anni. Questa acquisizione apporta benefici non solo quantitativi, ma anche qualitativi: tra questi c’è una community numerosa e solida, una forte presenza sui principali social network, capacità di produzione e diffusione virale di contenuti video di alta qualità e rilevante crescita del traffico diretto”.

“In un processo continuo di miglioramento, innovazione e crescita, abbiamo scelto di unirci a BlazeMedia per consolidare il posizionamento di HDnetwork all’interno del panorama tech italiano. Insieme, grazie a soluzioni tecnologiche innovative e strumenti unici, diventiamo il primo network di tecnologia in Italia, capace di unire la qualità editoriale di HDblog e HDmotori, alla capacità di monetizzazione e alle tecnologie di BlazeMedia”, dichiara Niccoló Roli, co-fondatore ed editor in chief di HDnetwork. “Entrare a far parte del network di BlazeMedia vuol dire continuare un percorso di innovazione dell’editoria digitale che da sempre ho avuto come obiettivo”.

BlazeMedia, con questa acquisizione, conterà nel suo complesso oltre 50 addetti suddivisi tra ruoli editoriali, IT e marketing.