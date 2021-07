Bonus affitto 2021, come funziona: contributi fino a 1.200 euro

Bonus affitto 2021: dal 6 luglio i proprietari di immobili che hanno rinegoziato il contratto di affitto possono ottenere un contributo a fondo perduto fino a 1.200 euro

Da ieri 6 luglio è possibile presentare per il bonus affitto 2021, che prevede un contributo a fondo perduto per compensare la riduzione delle entrate per i proprietari di immobili che hanno rinegoziato il contratto di locazione a seguito della pandemia di Covid-19. La misura è stata introdotta lo scorso dicembre dal Decreto Ristori e non va confusa con il credito d'imposta sul canone di locazione per i professionisti. Per il bonus affitto 2021 sono stati stanziati 100 milioni di euro ma potrebbero diventare anche di più.

Bonus affitto 2021: come funziona e requisiti

Il bonus affitto 2021 può essere richiesto da tutti i proprietari di casa che hanno concesso in locazione un immobile uso abitativo al 29 ottobre 2020 che si trova in un Comune ad alta densità abitativa. L'immobile deve costituire anche l'abitazione principale del conduttore. Il contributo è pari a un importo del 50% dell'ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare fino a 1.200 euro per il locatore.

Per ottenere il bonus affitto 2021 il contratto deve essere rinegoziato in diminuzione a partire dal 25 dicembre 2020 e le nuove cifre devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. C'è tempo fino al 6 settembre 2021 per la richiesta del bonus affitto.

Bonus affitto 2021: come richiederlo

Per la presentazione della domanda per il bonus affitto 2021 servono:

codice fiscale del locatore (persona fisica e non) e del legale rappresentate del soggetto che richiede il contributo

IBAN del conto corrente intestato al locatore

Rinuncia cl contributo in caso di istanza già inviata

Dati del contratto relativi agli immobili

Data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato

Importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con indicata la quota di possesso del locatore

Il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

La domanda può essere inoltrata dall'apposito link sul sito del Fisco accedendo con: