Bonus digitale terrestre 2, in arrivo un incentivo fino a 100 euro: i dettagli

Bonus digitale terrestre 2: voucher fino a 100 euro con rottamazione del vecchio decoder o TV senza limiti di reddito ISEE

Si avvicina lo switch off dell'attuale digitale terrestre. La prima tappa sarà il primo settembre 2021, data in cui si passerà allo standard di compressione video MPEG-4 AVC. Molti utenti potrebbero quindi perdere alcuni canali ed essere costretti ad acquistare un nuovo televisore o un decoder DVB-T2. Il passaggio definitivo al nuovo standard avverrà invece entro il 30 giugno 2022, scadenza che secondo Confindustria è troppo vicina alla luce dei problemi causati dalla pandemia di Coronavirus. Per incentivare i cittadini a passare alla nuova tecnologia, migliore sotto il punto della qualità video e dei servizi inclusi, sarebbe in cantiere un bonus digitale terrestre 2.

Bonus digitale terrestre 2: tutti i dettagli

Nel Decreto Sostegni promosso dal nuovo Governo Draghi sarebbe presente un articolo in cui si parla di un bonus digitale terrestre 2 fino a 100 euro per l'acquisto di nuove TV e decoder che supportano lo standard più recente. Stando alle ultime indiscrezioni per accedere all'incentivo non ci sarebbe alcun limite di reddito ISEE, come avviene invece per altri bonus come quello Internet e PC. Nello specifico il bonus digitale terrestre 2 prevederebbe:

100 euro di sconto con rottamazione il vecchio decoder e TV che non supporta il digitale terrestre DVB-TE

50 euro senza rottamazione e solo per famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20mila euro

Il bonus digitale terrestre 2 è una misura che non è stata ancora attuata ma stando a quanto riporta il Messaggero sarebbe solo "questione di giorni". Si attende quindi l'ok definitivo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia.