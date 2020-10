Bonus Internet e PC: le domande slittano a novembre

Bonus Internet e PC: le domande per ottenere un voucher fino a 500 euro per l'acquisto di un dispositivo tecnologico od offerta Internet casa potranno essere inoltrate da novembre

Da mesi si parla del tanto atteso Bonus Internet e PC programmato dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) che permette di ottenere uno sconto sull'acquisto di dispositivi tecnologici e la connessione Internet domestica. Il voucher arriverà a novembre, in ritardo rispetto agli annunci dei mesi scorsi (si parlava prima di fine settembre poi ottobre). La conferma arriva sul sito del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

"Durante il mese di novembre 2020 le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire dei voucher fino a 500 euro per dotarsi di un connettività Internet veloce e di un personal computer o un tablet. - si legge in una nota - E’ quanto ha deciso oggi il Comitato Banda ultra larga (Cobul). Presieduto dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il Comitato ha dato mandato a Infratel (società del gruppo Invitalia S.p.a e vigilata dal Ministero dello Sviluppo economico) di agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni derivate dai voucher".

Bonus Internet e PC: come funziona

La fase 1 del bonus Internet e PC prevede un voucher del valore di 500 euro per l'acquisto di un PC o tablet (qui le specifiche minime) o di un'offerta Internet casa da almeno 30 Mbps forniti dallo stesso operatore per le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro l'anno. La fase 2 permetterà invece di richiedere un bonus 200 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo per famiglie con un reddito ISEE fino a 50.000 euro. In questa fase anche le aziende potranno usufruire di un voucher da 500 a 2.000 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Mbps o 1 Gigabit al secondo in base alla copertura disponibile nella relativa sede, dimensione dell'impresa, numero di dipendenti e altri fattori.

Bonus Internet e PC: come richiederlo

Per richiedere il bonus Internet e PC bisognerà rivolgersi direttamente agli operatori di rete fissa e mobile al momento dell'acquisto di un dispositivo hi-tech o di un'offerta Internet casa presso i canali di vendita tradizionali: online, negozi centri commerciali, punti per l'assistenza, etc. Sarà lo stesso provider ad erogare il voucher. E' previsto un vincolo contrattuale di almeno un anno.

Bonus PC e Internet: quali operatori aderiscono

Attualmente gli operatori che hanno aderito al bonus Internet e PC sono Vodafone, Tim e WindTre. Sul sito di Infratel è disponibile la piattaforma in cui gli operatori possono presentare le rispettive offerte.