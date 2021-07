Bonus tv 2021, l'annuncio c'è ma il contributo no: vendite bloccate

Bonus tv 2021, quando parte?

Il decreto è firmato ma il bonus tv non è ancora entrato in vigore. A poco più di un mese dal passaggio al nuovo standard di trasmissioni, mancano ancora alcuni passaggi attuativi per poter accedere effettivamente al bonus tv. Rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, infatti, si accede a uno sconto di 100 euro per l'acquisto di un apparecchio nuovo, in grado di ricevere tutti i canali senza la necessità di un decoder esterno.

Il problema, lamentano i negozianti, è che la clientela arriva negli store convinta di poterne usufruire subito, mentre invece all'atto pratico è ancora tutto bloccato: credono siano i venditori a non voler applicare lo sconto, mentre invece è la legge a essere ancora ferma.

Come riporta il Sole 24 Ore, infatti, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuattivo e ora si attende la pubblicazione in Gazzetta e i canonici 15 giorni di attesa, ma anche dopo quella data mancheranno alcuni passaggi tecnici necessari per rendere fruibile nella pratica il bonus tv 2021.

Bonus tv, in che cosa consiste e come ottenerlo

La nuova tecnologia consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. L'agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a un tetto di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. La rottamazione potrà essere effettuata in sede di acquisto del nuovo televisore, consegnando al rivenditore quello vecchio, che si occuperà poi dello smaltimento dell'apparecchio e di ottenere un credito fiscale pari allo sconto riconosciuto al cliente al momento dell'acquisto del nuovo apparecchio. Una modalità alternativa per rottamare la vecchia tv è consegnarla direttamente in una isola ecologica autorizzata. In questo caso un modulo certificherà l'avvenuta consegna dell'apparecchio, con la relativa documentazione per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto.