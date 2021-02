Covid, boom dei Ferragnez su Instagram. Su Facebook De Luca batte anche Scanzi

Covid, boom per Instagram e cala Twitter

Ad un anno dalla pandemia di Covid-19 è tempo di bilanci, anche sul fronte social. Realtà come Instagram, Facebook e Twitter sono state infatti al centro della nuova quotidianità imposta dall’emergenza sanitaria. Comscore si è impegnata ad analizzare le attività dei social network in relazione alla pandemia, scoprendo che Instagram si colloca al primo posto per numero di interazioni, mentre Twitter cala, acquisendo un peso marginale nel dibattito. A livello di numeri Instagram ottiene una percentuale del 61,5%, Twitter del 2,4% e Facebook del 36,1%.

Covid, su Facebook primo De Luca, poi Tosa e Scanzi

Non solo, la diversa natura delle piattaforme– fa sapere Prima Comunicazione­– emerge dai profili e dai contenuti che hanno generato più ingaggio. Ad esempio, Facebook “è il luogo della relazione diretta con le proprie audience di politici e giornalisti”. De Luca si aggiudica il primo posto con 8,3 milioni di interazioni, al secondo troviamo il giornalista Lorenzo Tosa e al terzo posto lo scrittore e giornalista Andrea Scanzi. Fuori dal podio ci sono sia Matteo Salvini con 5,7 milioni di interazioni e Giuseppe Conte (al sesto posto) con 3,8 milioni. I contenuti con il maggior livello di interazioni– riporta Prima Comunicazione– sono quelli che fanno riferimento all’attualità o ad eventi di dibattito pubblico, anche se non mancano incursioni ironiche come il post di Casa Surace che – in assoluto – è quello con il maggior numero di interazioni.

Covid, su IG vince la comunicazione Ferragnez

Instagram invece è stato il luogo privilegiato per l'intensa attività di pubblicazione da parte delle testate giornalistiche. Ma a spiccare sono stati i profili degli influencers. Il segreto del successo è stata la scelta di una modalità comunicativa basata sulla narrazione diretta ed individuale. Il caso Ferragnez (la coppia Fedez e Chiara Ferragni) ne è stato un clamoroso esempio. Unendo sfera privata e interesse pubblico sono stati in grado, attraverso la raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele, di creare ingaggi ancora più forti ai loro post.