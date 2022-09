Borracce personalizzate, un regalo pubblicitario molto apprezzato

Borracce personalizzate, perché sono l'oggetto di merchandising perfetto?

"Mens Sana in Corpore Sano": siamo soliti associare questa frase al concetto che se si vuole avere una mente sana è necessario curare anche il proprio corpo. Tuttavia Giovenale nelle 'Satire' voleva esprimere un concetto totalmente differente: criticava i suoi contemporanei che cercavano con ogni mezzo possibile di conquistare gloria, ricchezza e prestigio, invece di pregare gli dei di essere sani. In ogni caso, nel corso degli anni diversi studi pubblicati hanno dimostrato che persone fisicamente attive presentano maggiori livelli di attenzione, alti livelli di autostima e livelli di ansia inferiori. Quindi non è un caso che lo sport abbia fatto sua questa celebre frase.

Dunque prendersi cura di sé stessi è importante sotto diversi punti di vista. Un primo passo è quello di iniziare a idratarsi nella forma corretta. Bere acqua, oltre a soddisfare il bisogno di idratazione, è molto importante per molteplici fattori: aiuta ad eliminare le tossine e le sostanze di scarto, agevola il trasporto di nutrimento alle cellule, migliora il funzionamento dei reni e facilita la digestione, disintossica e purifica l’organismo.

Si dice che occorra bere 2 litri di acqua al giorno, ma in realtà la quantità di acqua adeguata da bere cambia da persona a persona, e questo perché dipende da fattori soggettivi (come per esempio l’età, la condizione fisica e la frequenza con cui si fa sport). Non molte persone hanno, però, la buona abitudine di bere la quantità corretta di acqua al giorno e molto spesso semplicemente perché non ne hanno una bottiglia a portata di mano. Siamo pigri e il fatto di doverci alzare per andare a prendere una bottiglia d’acqua per bere ci fa passare la voglia di farlo. Averla a portata di mano sulla scrivania in ufficio, sul comodino della camera da letto, vicino al divano, fa sì che beviamo molto di più.

È naturale, quindi, che regalare una borraccia personalizzata, che magari è anche termica, è un ottimo investimento: coccolate i vostri clienti con un oggetto utile e al tempo stesso vi fate pubblicità. Ma ci sono anche tanti altri vantaggi.

Borracce personalizzate, un modo per lasciare la nostra impronta verde sul pianeta

Utilizzare borracce riutilizzabili, al posto delle bottigliette di plastica, è un’ottima maniera di investire nella sostenibilità ambientale. Portando con noi la nostra borraccia già riempita da casa con la nostra bevanda preferita, eviteremmo di comprare continuamente bottigliette di plastica che contaminano l’ambiente.

Per fortuna la sensibilità su questo argomento sta crescendo e ci ritroviamo oggi in un momento di svolta e miglioramento importante. I consumatori sono molto più consapevoli e la loro decisione di acquisto è sempre più influenzata da questo tema, per cui diventano esigenti con i brand e prestano maggiore attenzione sia ai valori che alle azioni concrete che compiono le aziende. Vedete, dunque, che puntare su articoli promozionali ecologici che rispettano l’ambiente è vantaggioso, e le borracce personalizzate, senza ombra di dubbio, appartengono a questa categoria. Inoltre, esiste un'ampia varietà di borracce e bottiglie riutilizzabili realizzate con “materiali rispettosi”, come ad esempio l’rPET (plastica riciclata), il tritan, il vetro o l’alluminio.

Le bottiglie d'acqua riutilizzabili come regalo pubblicitario

Come abbiamo accennato, una delle idee più efficaci per non dimenticare di bere acqua è quella di portare sempre con sé una bottiglia riutilizzabile, puntando sull'essere più green e sul prendersi maggiormente cura del pianeta. Per tutti questi motivi, le borracce personalizzate sono un ottimo suggerimento per il merchandising promozionale. Sebbene siano già un classico fra i regali aziendali, negli ultimi anni la loro popolarità è cresciuta ulteriormente. Che si voglia regalarle ai dipendenti, o ai clienti in occasione di un evento, le borracce sono sempre presenti in tutte le strategie di comunicazione di qualsiasi azienda.

Un altro vantaggio di questi contenitori sta nel fatto di essere molto versatili e di poter essere utilizzati in differenti situazioni. Prima abbiamo accennato al fatto di tenerle in casa o in ufficio, ma possono essere portate in palestra per dissetarsi mentre ci si allena, oppure durante un’escursione. Un altro aspetto da evidenziare è che sono ideali da offrire ai partecipanti di eventi sportivi, per lasciare un oggetto tangibile che possano portarsi a casa come ricordo dell’esperienza e dell'azienda.

Le borracce si prestano bene anche ad essere combinate con altri prodotti e creare così dei welcome kit: le palestre potrebbero regalarle ai nuovi iscritti insieme a borsoni e asciugamani; le aziende potrebbero regalarle ai neo assunti per farli sentire parte del team fin da subito, insieme ad esempio a penne, taccuini, chiavette usb e lanyard con il badge per entrare in ufficio.

Sono innumerevoli le situazioni in cui le borracce promozionali rappresentano l'oggetto di merchandising perfetto e grazie alla loro varietà si adattano a tutti i tipi di aziende, quindi non sono focalizzate solo su un settore specifico. Difatti si possono trovare disponibili in un’infinità di modelli, colori, capacità e materiali differenti, per non parlare poi delle opzioni di stampa disponibili: dalla serigrafia all’incisione, dalla stampa digitale alla sublimazione. Dai modelli più basici a quelli più all'avanguardia, hanno dettagli che li rendono oggetti davvero speciali. Si possono trovare borracce tanto in plastica quanto in metallo, con rivestimento in silicone o in tessuto, borracce dai colori sgargianti oppure seri e discreti, borracce dotate di beccuccio o con cannuccia integrata, borracce dall’impugnatura ergonomica, ecc.

È sicuramente un regalo pubblicitario molto apprezzato, soprattutto se si sceglie bene il modello pensando alle preferenze del destinatario. Questo, soddisfatto del regalo, lo utilizzerà quotidianamente in differenti occasioni: in questo modo si trasformerà inconsciamente in un ambasciatore del tuo brand, esponendo il tuo logo a tutte le persone che incrocerà durante la giornata.

Riassumendo, le borracce personalizzate aiutano l’ambiente, aiutano le persone a bere di più e quindi migliorare la loro salute fisica; infine, esse aumentano la visibilità di un’azienda perché l'inconscia l’esposizione al logo rimarrà nella mente di chi lo vede, il quale si ricorderà più facilmente di quell’azienda quando dovrà comprare un prodotto o un servizio che questa vende.